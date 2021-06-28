Байден примет нового премьера Израиля

Президент США Джозеф Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Президент США Джозеф Байден вскоре примет нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент ждет возможности принять премьер-министра Беннета скоро. Мы работаем над датой", - сказала Псаки на брифинге.

Тринадцатого июня Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет. В тот же день Байден позвонил новому премьеру, поздравил и напомнил, что США - лучший друг Израиля.