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В Сан-Франциско началась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Сан-Франциско началась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина Президент США Джо Байден прибыл к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).
Другие страны
15 ноября 2023 г. 23:49
В Сан-Франциско началась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в поместье Филоли под Сан-Франциско.

Как передает Report, видеотрансляцию вел Белый дом.

При встрече они пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для проведения переговоров.

23:40

Президент США Джо Байден прибыл к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передал пресс-пул Белого дома, автомобильный кортеж Байдена прибыл в являющееся памятником американской истории и архитектуры поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско.

"На начальном этапе нашего пути на улицах выстраивались демонстранты с транспарантами в поддержку председателя КНР Си Цзиньпина, а на ограждениях были развешены китайские флаги", - говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что у отеля, где остановился Байден, были "небольшие группы демонстрантов, выступающих как в поддержку Китая, так и против".

Центральное телевидение Китая сообщило о прибытии председателя КНР на встречу с Байденом в Калифорнии.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin və Cozef Baydenin San-Fransiskoda görüşü başlayıb

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