Байден прервал выходной для консультаций по Ближнему Востоку в Белом доме

Белый дом сообщает, что президент США Джо Байден вернется в Вашингтон в субботу днем, прервав поездку на выходные в Делавэр, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке.

Белый дом сообщает, что президент США Джо Байден вернется в Вашингтон в субботу днем, прервав поездку на выходные в Делавэр, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении телеканала CGTN America в соцсети X.

Согласно расписанию главы государства, обнародованному перед выходным, вечером в пятницу, 12 апреля, Байден отправился в свою резиденцию на пляж Рехобот в штате Делавэр, где должен был пробыть до воскресенья, 14 апреля.

Срочное возвращение президента США в столицу страны происходит на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. Как отмечает телеканал CBS News, ссылаясь данные от американских чиновников США, Байден ожидает, что "Иран нанесет удар по Израилю скорее раньше, чем позже". По их данным, в атаке будут участвовать около 100 беспилотников, а также 150 крылатых и баллистических ракет дальнего радиуса действия.

О каких именно событиях на Ближнем Востоке идет речь, в сообщении не уточняется.