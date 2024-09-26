Байден поручил использовать выделенные на помощь Украине средства до конца его президентского срока

Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился до конца его пребывания в Белом доме использовать оставшиеся средства, выделенные на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился до конца его пребывания в Белом доме использовать оставшиеся средства, выделенные на военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.

"Я распорядился, чтобы до конца моего срока пребывания на посту президента министерство обороны распределило остающиеся средства из выделенного для Украины фонда", - говорится в заявлении.

Байден пояснил, что речь идет, в частности, о 5,5 млрд долларов, которые планируется использовать в рамках программы PDA: она предполагает передачу Украине оружия из арсеналов США. Взамен Пентагон закупает для собственных нужд более современное оружие.

Кроме того, 2,4 млрд долларов планируется использовать в рамках другой программы, которая позволяет заказывать производство нового оружия для Украины. По мнению президента США, эта сумма "позволит Украине получить дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы "воздух-поверхность", усилит ОПК Украины, поможет обслуживать уже имеющееся вооружение". В отличие от PDA, данная программа не позволяет быстро передавать Киеву оружие, так как сначала его нужно заказать и произвести.

Военная помощь Украине оказывается из средств, выделенных, после длительных споров, Конгрессом США ранее в этом году.