О нас

Байден поручил использовать выделенные на помощь Украине средства до конца его президентского срока

Байден поручил использовать выделенные на помощь Украине средства до конца его президентского срока Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился до конца его пребывания в Белом доме использовать оставшиеся средства, выделенные на военную помощь Украине.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 15:11
Байден поручил использовать выделенные на помощь Украине средства до конца его президентского срока

Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился до конца его пребывания в Белом доме использовать оставшиеся средства, выделенные на военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.

"Я распорядился, чтобы до конца моего срока пребывания на посту президента министерство обороны распределило остающиеся средства из выделенного для Украины фонда", - говорится в заявлении.

Байден пояснил, что речь идет, в частности, о 5,5 млрд долларов, которые планируется использовать в рамках программы PDA: она предполагает передачу Украине оружия из арсеналов США. Взамен Пентагон закупает для собственных нужд более современное оружие.

Кроме того, 2,4 млрд долларов планируется использовать в рамках другой программы, которая позволяет заказывать производство нового оружия для Украины. По мнению президента США, эта сумма "позволит Украине получить дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы "воздух-поверхность", усилит ОПК Украины, поможет обслуживать уже имеющееся вооружение". В отличие от PDA, данная программа не позволяет быстро передавать Киеву оружие, так как сначала его нужно заказать и произвести.

Военная помощь Украине оказывается из средств, выделенных, после длительных споров, Конгрессом США ранее в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi