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Байден поручил Блинкену определить целесообразность выделения $63 млн для Украины

Байден поручил Блинкену определить целесообразность выделения $63 млн для Украины Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить целесообразность предоставления Киеву дополнительной помощи в размере до 63 млн долларов.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 17:31
Байден поручил Блинкену определить целесообразность выделения $63 млн для Украины

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить целесообразность предоставления Киеву дополнительной помощи в размере до 63 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Я делегирую государственному секретарю полномочия определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление до 63 млн долларов в качестве помощи Украине", - указано в тексте.

При этом не уточняется, о какой именно поддержке идет речь.

Ранее газета Politico сообщала, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует как можно скорее направить Украине 6 млрд долларов, выделенные Конгрессом для Киева, чтобы успеть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynaya 63 milyon dolların ayrılmasının məqsədəuyğunluğunu araşdırmağı tapşırıb

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