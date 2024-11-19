Байден пообещал внести рекордные $4 млрд в фонд Всемирного банка для беднейших стран

Президент США Джо Байден пообещал взнос в размере 4 миллиардов долларов в фонд Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка для беднейших стран мира.

Президент США Джо Байден пообещал взнос в размере 4 миллиардов долларов в фонд Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка для беднейших стран мира.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации, Байден сделал данное заявление на закрытом заседании G20 в Бразилии. По данным агентства, соответствующее финансирование будет осуществлено после вступления избранного главы США Дональда Трампа в должность.

Эта сумма является рекордной и существенно превышает 3,5 млрд долларов, которые Вашингтон выделил ранее фонду МАР в декабре 2021 года, говорится в публикации.

Агентство утверждает, что пока не ясно, выполнит ли избранный президент США Дональд Трамп обещание Байдена, поскольку Трамп и миллиардер, гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск стремятся сократить расходы США, в том числе на иностранную помощь, посредством новой комиссии по эффективности правительства.