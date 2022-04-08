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Байден подтвердил, что США отправят в Словакию ЗРК Patriot

Байден подтвердил, что США отправят в Словакию ЗРК Patriot Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot взамен переданного Братиславой Киеву ЗРК С-300.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 22:28
Байден подтвердил, что США отправят в Словакию ЗРК Patriot

Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot взамен переданного Братиславой Киеву ЗРК С-300.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"В дополнение к производимым США вооружениям мы также работаем над тем, чтобы способствовать передаче (Киеву военного) потенциала нашими союзниками и партнерами по всему миру. Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы ЗРК С-300, о чем (поставках – ред.) президент Зеленский лично говорил со мной в наших беседах. С целью обеспечения этой передачи и дальнейшего обеспечения безопасности Словакии Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию американский ЗРК Patriot, - отметил глава государства.

При этом в распространенном Пентагоном заявлении министра обороны США Ллойд Остин пояснил, что он распорядился направить в Словакию один ЗРК Patriot. Между тем ранее в пятницу глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что его страна взамен переданного Украине С-300 получит четыре таких комплекса.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon “Patriot” sistemini Slovakiyaya göndərilməsini təsdiqləyib

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