Байден подпишет 10 указов по борьбе с пандемией коронавируса

Президент США объявил борьбу с пандемией главным приоритетом своей администрации на ближайшую перспективу

Президент США Джозеф Байден подпишет сегодня 10 указов по борьбе с пандемией коронавируса. Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление представителей новой американской администрации сообщило агентство Reuters.

Официально вступивший 20 января в должность Байден объявил борьбу с пандемией главным приоритетом своей администрации на ближайшую перспективу с учетом того, что число инфицированных в стране, и, как следствие, число летальных исходов после заражения неуклонно растет. Президент, по словам его ближайшего окружения, намерен продемонстрировать эффективность действий властей и тем самым подчеркнуть кардинальное отличие его отношения к этой проблеме от подхода, который практиковал его предшественник в Белом доме Дональд Трамп.

Байден, как сообщалось ранее, намерен в течение ближайших 100 дней ужесточить контроль за соблюдением во всех федеральных учреждениях масочного режима и мер социального дистанцирования, активизировать кампанию по вакцинации населения от COVID-19, а также предпринять другие шаги медицинского и социального характера для противодействия пандемии.