Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года - 30 сентября.

Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.