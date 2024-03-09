О нас

Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств

Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
Другие страны
9 марта 2024 г. 23:56
Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года - 30 сентября.

Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi