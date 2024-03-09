Байден подписал законопроект о финансировании федеральных ведомств

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Ранее этот законопроект был одобрен конгрессом США. Он подразумевает продолжение финансирования ряда федеральных ведомств до конца текущего финансового года - 30 сентября.
Законопроект включает в себя финансирование на сумму более $460 млрд. Благодаря подписанию законопроекта властям США удалось избежать приостановки работы правительства, так называемого шатдауна.