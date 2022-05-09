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Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Другие страны
9 мая 2022 г. 23:22
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

"Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года", - написала она, сопроводив запись фотографией Байдена, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.

Инициатива, которая была озвучена еще в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), призвана "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения в Украине от российского вторжения и других целей".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynaya lend-liz çərçivəsində silah tədarükü haqqında qanun imzalayıb

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