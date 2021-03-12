Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики

Президент США Джо Байден в четверг подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов США.

Президент США Джо Байден в четверг подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию из Белого дома ведут американские новостные телеканалы.

"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", - сказал Байден.

Отметим, что одобренная американскими законодателями инициатива базируется на предложенной Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов США непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов США должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1 400 долларов США.