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Байден перенес поездку в Техас после покушения на Трампа

Байден перенес поездку в Техас после покушения на Трампа Президент США Джо Байден перенес запланированную на 15 июля поездку в штат Техас после того, как на бывшего американского лидера Дональда Трампа было совершено покушение.
Другие страны
15 июля 2024 г. 01:38
Байден перенес поездку в Техас после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден перенес запланированную на 15 июля поездку в штат Техас после того, как на бывшего американского лидера Дональда Трампа было совершено покушение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент переносит свою поездку в Техас, которая изначально была запланирована на понедельник, 15 июля", - говорится в заявлении.

Ранее Байден провел встречу с представителями служб национальной безопасности и правоохранительных органов, на которой ему сообщили новую информацию об инциденте.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Trampa sui-qəsd cəhdindən sonra Bayden Texas səfərini təxirə salıb

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