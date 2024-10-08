Байден отложил поездку в ФРГ и Анголу из-за урагана "Милтон"

Президент США Джо Байден принял решение отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к Соединенным Штатам урагану четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Милтон".

Президент США Джо Байден принял решение отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к Соединенным Штатам урагану четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Милтон".

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден отложил свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и принятие мер в связи с его приближением, в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны", - отметила она.

Как ожидалось, в Германии американский лидер должен был обсудить со своими западными коллегами ситуацию в Украине.