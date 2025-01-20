Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

Джо Байден, президентские полномочия которого истекут в полдень по местному времени (21:00 по Баку), оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику - Дональду Трампу.

Джо Байден, президентские полномочия которого истекут в полдень по местному времени (21:00 по Баку), оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику - Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом уходящий глава государства сообщил журналистам, пока вместе с первой леди Джилл ждал республиканца и его жену Меланию у входа в Белый дом.

У демократа спросили, оставил ли он записку Трампу, на что Байден ответил положительно.

"Это между мной и Трампом", - сказал он, комментируя содержание послания.

Действующего президента также спросили о том, с каким "посланием он выступает сейчас", Байден сначала сказал "радость", затем сделал небольшую паузу и добавил "надежда".

Отметим, что чета Байденов приветствовала избранного президента с женой у парадного входа - под сводами так называемого Северного портика. В Голубом зале Белого дома завершилось совместное чаепитие политиков. Четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, поскольку проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.