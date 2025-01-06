Байден оговорился и заявил, что знает Путина 47 лет

Президент США Джо Байден перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report , выступление главы Белого дома транслировал телеканал C-SPAN.

Выступая перед новыми членами Конгресса США от Демократической партии, он утверждал, что знает российского лидера более 47 лет. Глава уходящей американской администрации среди прочего затронул положение дел на международной арене.

"Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля", - продолжил Байден, инаугурация которого состоялась 20 января 2021 года.

По утверждению уходящего президента США, он "хотел поговорить о восстановлении диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии", тогда как российский лидер якобы начал "говорить о том, как изменилась Россия и тому подобном".

В качестве глав государств Путин и Байден лично говорили 12 февраля 2022 года - по телефону, а до того - в конце 2021 года. Чуть ранее у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Единственная очная встреча Путина и Байдена как лидеров прошла в Женеве в июне 2021 года.