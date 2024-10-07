Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон".

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной ураганом "Милтон", начиная с 5 октября 2024 года и далее.

Распоряжение американского президента предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ожидается, что усилившийся до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 м, на западном побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.