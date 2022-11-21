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Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада

Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели и распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 17:11
Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели и распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели", - говорится в заявлении американской администрации.

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Версия на английском языке Biden declares emergency in New York due to heavy snowfall

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