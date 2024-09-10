Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Как передает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - заявил Блинкен.

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы.