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Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 17:17
Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Как передает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - заявил Блинкен.

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы.

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