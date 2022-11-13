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Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине

Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем вопрос расширения "скоординированной поддержки" Украины.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 15:45
Байден обсудил с лидерами Южной Кореи и Японии расширение помощи Украине
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем вопрос расширения "скоординированной поддержки" Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом американский лидер заявил после трехстороннего саммита в Пномпене.

Кроме того, по его словам, они затронули и другие темы, в том числе поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, с резкой критикой которого выступил Пекин, неоднократно призывавший воздерживаться от провокаций и вмешательства во внутренние дела КНР. После этой поездки Китай провел в районе Тайваня масштабные учения, которые раскритиковали США и их союзники.

Стороны также затронули и ситуацию вокруг КНДР, осудив активизацию ее ракетно-ядерной программы. Джо Байден заявил, что США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки, как сейчас, в отношении проблемы КНДР в связи с провокационным поведением Пхеньяна.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Cənubi Koreya və Yaponiya liderləri ilə Ukraynaya yardımın genişləndirilməsini müzakirə edib

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