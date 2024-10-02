О нас

Байден не поддержал удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Байден не поддержал удары Израиля по ядерным объектам Ирана Президент США Джо Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.
Другие страны
2 октября 2024 г. 21:59
Байден не поддержал удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Как передает Report, его слова привел пресс-пул Белого дома.

"Ответ - "нет", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По версии иностранных СМИ, удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами. В свою очередь сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил уверенность, что Израиль не осмелится совершить нападение на ядерные объекты на территории исламского государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Байден анонсировал новые санкции в отношении Ирана
Байден анонсировал новые санкции в отношении Ирана
2 октября 2024 г. 22:29
ЦАХАЛ: По северу Израиля запущено более сотни снарядов из Ливана
ЦАХАЛ: По северу Израиля запущено более сотни снарядов из Ливана
2 октября 2024 г. 22:14
ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива
ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива
2 октября 2024 г. 21:44
ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений в Украину на сумму около €7,1 млрд
ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений в Украину на сумму около €7,1 млрд
2 октября 2024 г. 21:22
СМИ: Али Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля по его убийству
СМИ: Али Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля по его убийству
2 октября 2024 г. 21:05
Ливан подчеркивает свою приверженность резолюции 1701 СБ ООН и призывает к прекращению огня
Ливан подчеркивает свою приверженность резолюции 1701 СБ ООН и призывает к прекращению огня
2 октября 2024 г. 20:21
В Сирии при авиаударе по жилому дому погибли три человека
В Сирии при авиаударе по жилому дому погибли три человека
2 октября 2024 г. 20:05
США расширили санкции против компаний и судов за связи с хуситами
США расширили санкции против компаний и судов за связи с хуситами
2 октября 2024 г. 19:53
Президент Ирана прибыл в Доху для встречи с эмиром Катара
Президент Ирана прибыл в Доху для встречи с эмиром Катара
2 октября 2024 г. 19:36
Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн
Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн
2 октября 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi