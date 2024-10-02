Байден не поддержал удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Президент США Джо Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Как передает Report, его слова привел пресс-пул Белого дома.

"Ответ - "нет", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По версии иностранных СМИ, удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами. В свою очередь сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил уверенность, что Израиль не осмелится совершить нападение на ядерные объекты на территории исламского государства.