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Байден назвал причину выхода из президентской гонки

Байден назвал причину выхода из президентской гонки Президент США Джо Байден мотивировал свое решение не переизбираться на высший государственный пост стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа.
Другие страны
10 августа 2024 г. 23:54
Байден назвал причину выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден мотивировал свое решение не переизбираться на высший государственный пост стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Хотя быть президентом большая честь, я посчитал, что у меня есть обязательства перед страной сделать самое важное, что я могу. Это то, что мы должны, должны, должны победить Трампа... Когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести", - сказал 81-летний Байден.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. 21 июля Джо Байден принял решение выйти из гонки, и поддержал выдвижение на высший государственный пост от демократов вице-президента США Камалы Харрис.

Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Bayden prezidentlik yarışından geri çəkilməsinin səbəbini açıqlayıb

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