Байден назвал причину выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден мотивировал свое решение не переизбираться на высший государственный пост стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа.
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"Хотя быть президентом большая честь, я посчитал, что у меня есть обязательства перед страной сделать самое важное, что я могу. Это то, что мы должны, должны, должны победить Трампа... Когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести", - сказал 81-летний Байден.
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. 21 июля Джо Байден принял решение выйти из гонки, и поддержал выдвижение на высший государственный пост от демократов вице-президента США Камалы Харрис.
Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.