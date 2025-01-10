Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 11 тыс. га, самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 11 тыс. га, самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ABC News.

"Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии", - сказал он. Байден указал, что власти США направляют в Калифорнию дополнительные бригады пожарных, авиацию для тушения огня. В том числе были привлечены бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады.

"На данный момент эвакуировано 360 тыс. человек", - продолжил президент США.

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальной стоимости восстановления после пожаров, Байден не назвал точной суммы, однако отметил, что это будет "очень большое число". "Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. <…> Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число", - указал президент.

При этом, по данным телеканала CNN, число жертв пожаров увеличилось до шести. Смерть шестого человека была зафиксирована в Малибу. Личность погибшего еще не установлена.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес, согласно данным пожарной службы Калифорнии, достигла почти 11 тыс. га. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум шести человек. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается.