Байден назвал оправданным ордер МУС в отношении Путина

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина является оправданным, поскольку последний совершил военные преступления.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина является оправданным, поскольку последний совершил военные преступления.

Как передает Report , об этом пишет The New York Times.

"Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - отметил президент США.

Он сказал, что МУС выступил "с очень сильной позицией".

При этом Байден подчеркнул, что США не являются членом МУС.

Напомним, что Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.