О нас

Байден назвал оправданным ордер МУС в отношении Путина

Байден назвал оправданным ордер МУС в отношении Путина Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина является оправданным, поскольку последний совершил военные преступления.
Другие страны
18 марта 2023 г. 07:11
Байден назвал оправданным ордер МУС в отношении Путина

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина является оправданным, поскольку последний совершил военные преступления.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

"Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - отметил президент США.

Он сказал, что МУС выступил "с очень сильной позицией".

При этом Байден подчеркнул, что США не являются членом МУС.

Напомним, что Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putinlə bağlı çıxardığı qərarı haqlı hesab edir

Самое читаемое

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi