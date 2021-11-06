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Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов

Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов Администрация президента США Джо Байдена намерена наращивать дипломатическое давление на власти Никарагуа после всеобщих выборов в этой стране, намеченных на воскресенье.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 04:22
Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов

Администрация президента США Джо Байдена намерена наращивать дипломатическое давление на власти Никарагуа после всеобщих выборов в этой стране, намеченных на воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

По его словам, Вашингтон считает, что предстоящее голосование не будет честным. По данным опросов, большинство избирателей намерены поддержать Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) во главе с действующим президентом страны Даниэлем Ортегой.

Согласно сведениям указанного должностного лица, президент США выступит с данным заявлением в воскресенье. Он планирует подписать законопроект, предполагающий меры против Ортеги. Какие именно, не уточняется.

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