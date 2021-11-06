Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов

Администрация президента США Джо Байдена намерена наращивать дипломатическое давление на власти Никарагуа после всеобщих выборов в этой стране, намеченных на воскресенье.
По его словам, Вашингтон считает, что предстоящее голосование не будет честным. По данным опросов, большинство избирателей намерены поддержать Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) во главе с действующим президентом страны Даниэлем Ортегой.
Согласно сведениям указанного должностного лица, президент США выступит с данным заявлением в воскресенье. Он планирует подписать законопроект, предполагающий меры против Ортеги. Какие именно, не уточняется.