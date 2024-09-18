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Байден на полях ГА ООН проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами

Байден на полях ГА ООН проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами Президент США Джо Байден на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 00:31
Байден на полях ГА ООН проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами

Президент США Джо Байден на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Она уточнила, что американский лидер отправится в Нью-Йорк 23 сентября.

"Помимо выступления на Генассамблее, во вторник президент встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами глобальному миру и безопасности, содействии глобальному процветанию и защите прав человека", - сказала Жан-Пьер.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Байден на полях ГА ООН встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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