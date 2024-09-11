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Байден может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow

Байден может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 13:47
Байден может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow

Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Разрешение США на применение британских Storm Shadow необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами, поясняет издание. При этом не уточняется, о каких системах идет речь.

Отметим, что вчера Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что данный вопрос Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynanın “Storm Shadow” raketlərindən istifadəsinə qoyulan qadağanı ləğv edə bilər
Версия на английском языке Biden may lift ban on Ukraine's use of UK's Storm Shadow missiles

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