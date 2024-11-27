Байден: Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ливанское движение "Хезболлах" приняли договоренность о прекращении огня в Ливане.
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"Сегодня у меня хорошие новости с Ближнего Востока.
Я переговорил с премьер-министрами Ливана [Наджибом Микати] и Израиля [Биньямином Нетаньяху]. И я рад объявить, что они приняли предложение Соединенных Штатов положить конец разрушительному конфликту между Израилем и "Хезболлах", - отметил Байден.
Ранее израильский новостной портал Ynet информировал, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане.
В своем телеобращении Нетаньяху заявлял о планах обсудить соглашение с военно-политическим кабинетом страны