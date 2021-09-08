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Байден: Изменения климата представляют угрозу США и миру

Байден: Изменения климата представляют угрозу США и миру Климатические изменения в настоящее время представляют угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 02:55
Байден: Изменения климата представляют угрозу США и миру
Джозеф Байден

Климатические изменения в настоящее время представляют угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил президент США Джозеф Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана "Ида".

"Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас "красный код", страна и мир в опасности", - сказал он, выступая на митинге в районе Нью-Йорка Куинс.

"Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет", - отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “İqlim dəyişikliyi ABŞ-ı və dünyanı təhdid edir”

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