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    Байден: иракские власти преуспели в сдерживании ИГ

    Пик успешного продвижения боевиков позади, а их маневренность стала сильно ограниченной

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден позитивно оценил усилия иракских властей в борьбе с джихадистами "Исламского государства".

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне, политик выразил уверенность, что пик успешного продвижения боевиков позади, а их маневренность стала сильно ограниченной.

    При этом Байден признал, что впереди еще долгая борьба и призвал иракские власти не терять умения быстро реагировать на ситуацию, которое привело их к успехам.

    На следующей неделе премьер-министр Ирака Хайдер Абади встретится с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне.

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