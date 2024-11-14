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Байден и Трамп намерены решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января

Байден и Трамп намерены решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января Президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп намерены сотрудничать, чтобы добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников до 20 января.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 11:09
Байден и Трамп намерены решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января

Президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп намерены сотрудничать, чтобы добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников до 20 января.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По данным источников, Байден провел в Овальном кабинете встречу с родственниками американцев, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в заложниках. Президент сообщил семьям, что они с Трампом намерены добиться освобождения заложников до 20 января, когда состоится инаугурация избранного главы государства, сообщил один из источников.

По информации портала, Байден во время двухчасового разговора с Трампом попросил объединить усилия, чтобы добиться заключения соглашения между Израилем и ХАМАС о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Байден хочет использовать оставшиеся два месяца президентского срока, чтобы выйти из "затянувшегося тупика" в переговорах по Газе. Трамп, вероятно, хочет встретить день инаугурации с меньшим количеством кризисных ситуаций в мире, полагает портал. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Белый дом "послал сигнал" команде Трампа о готовности совместно работать по вопросу освобождения заложников из Газы.

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