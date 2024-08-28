О нас

Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор

Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
Другие страны
28 августа 2024 г. 17:29
Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, "стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

"Стороны приветствовали усилия по поддержанию открытыми каналов коммуникации, включая планы по проведению телефонного разговора на уровне лидеров в ближайшие недели", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент
В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент
28 августа 2024 г. 18:00
Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова
Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова
28 августа 2024 г. 17:55
Израиль заявил о ликвидации полевого командира Исламского джихада
Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Исламского джихада"
28 августа 2024 г. 17:40
Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса
Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса
28 августа 2024 г. 17:26
Захарова: Россия будет адаптировать подходы к странам-участникам Военная мобильность ЕС
Захарова: Россия будет адаптировать подходы к странам-участникам "Военная мобильность" ЕС
28 августа 2024 г. 17:20
СМИ: Павла Дурова доставили в суд
СМИ: Павла Дурова доставили в суд
28 августа 2024 г. 16:59
КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику
КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику
28 августа 2024 г. 16:28
Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине
Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине
28 августа 2024 г. 16:07
Правые разочарованы переговорами с Макроном по кандидатуре премьера
Правые разочарованы переговорами с Макроном по кандидатуре премьера
28 августа 2024 г. 16:06
СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
28 августа 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi