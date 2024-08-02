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Байден и Нетаньяху обсудили меры по защите Израиля

Байден и Нетаньяху обсудили меры по защите Израиля Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая развертывание американских войск.
Другие страны
2 августа 2024 г. 03:23
Байден и Нетаньяху обсудили меры по защите Израиля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая развертывание американских войск.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболлах", а также хуситов, - отмечается в документе. - Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны".

Байден "подчеркнул важность предпринимаемых усилий по снижению напряженности в регионе". В пресс-службе отметили, что "вице-президент [США Камала] Харрис также присоединилась к телефонному разговору".

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