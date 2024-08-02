Байден и Нетаньяху обсудили меры по защите Израиля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая развертывание американских войск.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая развертывание американских войск.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболлах", а также хуситов, - отмечается в документе. - Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны".

Байден "подчеркнул важность предпринимаемых усилий по снижению напряженности в регионе". В пресс-службе отметили, что "вице-президент [США Камала] Харрис также присоединилась к телефонному разговору".