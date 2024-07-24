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Байден и Харрис проведут раздельные встречи с Нетаньяху

Байден и Харрис проведут раздельные встречи с Нетаньяху Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис 25 июля проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.
Другие страны
24 июля 2024 г. 17:31
Байден и Харрис проведут раздельные встречи с Нетаньяху

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис 25 июля проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в среду сообщили в Белом доме.

"После встречи лидеры двух стран встретятся с семьями американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. В тот же день вице-президент Харрис также отдельно встретится с премьер-министром Нетаньяху", - сообщили в американской администрации.

Предстоящие дискуссии будут сфокусированы на проблеме прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, а также на противодействии "угрозе безопасности" Израилю со стороны Ирана и других стран ближневосточного региона.

Отметим, что ранее Нетаньяху заявил о том, что в ходе своего визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

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