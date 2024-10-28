Байден досрочно проголосовал на президентских выборах

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства в избирательном участке в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства в избирательном участке в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Как передает Report, об этом сообщает прес-служаба Белого дома.

Согласно информации, Байден отстоял очередь на входе в избирательный участок.

Отметим, что очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За высший государственный пост будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Харрис сейчас занимает пост вице-президента в администрации Байдена.