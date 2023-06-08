Байден допустил назначение министра обороны Британии новым генсеком НАТО

Президент США Джо Байден допускает возможность назначения нынешнего министра Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО).

Президент США Джо Байден допускает возможность назначения нынешнего министра Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает Report, американский лидер подтвердил это, выступая на совместной с британским премьер-министром Риши Сунаком пресс-конференции в Белом доме.

"Может быть. Увидим. Нам надо добиться консенсуса в НАТО, чтобы посмотреть, что произойдет", - сказал Байден, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы назначения Уоллеса на должность генсека Североатлантического альянса. По словам главы администрации США, согласование кандидатуры следующего генсека блока не завершено, дискуссии такого рода будут продолжаться.

Мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года.