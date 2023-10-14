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Байден: Боевики ХАМАС хуже "Аль-Каиды" и представляют "сущее зло"

Байден: Боевики ХАМАС хуже "Аль-Каиды" и представляют "сущее зло" Президент США Джо Байден считает, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС хуже террористов из организации "Аль-Каида" и представляют собой "сущее зло".
Другие страны
14 октября 2023 г. 00:25
Байден: Боевики ХАМАС хуже Аль-Каиды и представляют сущее зло

Президент США Джо Байден считает, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС хуже террористов из организации "Аль-Каида" и представляют собой "сущее зло".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил, выступая с речью в Филадельфии (штат Пенсильвания).

"Чем больше мы узнаем об этой атаке, тем более ужасающей она оказывается. Потеряны более тысячи невинных жизней, в том числе 27 американцев", - заявил Байден. "На фоне этих парней "Аль-Каида" кажется невинной. Они - сущее зло", - сказал лидер США.

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