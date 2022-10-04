Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.
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"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил американский лидер.
Он добавил, что на этой неделе Соединенные Штаты введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих.