Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил американский лидер.

Он добавил, что на этой неделе Соединенные Штаты введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих.