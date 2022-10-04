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Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Байден анонсировал новые санкции против Ирана Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.
Другие страны
4 октября 2022 г. 05:26
Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил американский лидер.

Он добавил, что на этой неделе Соединенные Штаты введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ bu həftə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

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