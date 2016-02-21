Бахрейн ужесточил надзорные меры за контактами своих подданных с Ираном

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Власти Бахрейна решили предпринять ряд шагов по ужесточению политики и надзору за контактами отдельных подданных с Ираном. С соответствующим заявлением выступил глава МВД островного королевства шейх Рашид бен Абдалла Аль Халифа, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Объемы детальной информации, вещественных доказательств и проведенного анализа значительно больше, чем те, что имеются в распоряжении прессы. Все это представляет собой подробный юридический доклад о размерах и опасностях вмешательств Ирана во внутренние дела Бахрейна", - приводит слова главы ведомства Бахрейнское информационное агентство.

Среди конкретных мер министр в частности назвал: "Создание комитета по надзору за пожертвованиями, как от частных, так и юридических лиц в рамках борьбы с финансированием терроризма и для обеспечения национальной безопасности. Ограничение на выезд для подданных в возрасте от 14 до 18 лет и для лиц, выезжающих в небезопасные страны".

Аль Халифа также отнес к этим шагам "сохранение религиозной платформы от экстремизма и подстрекательства", пояснив, что необходимо отказаться от политизации шиитских лозунгов.