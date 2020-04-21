Азербайджанец в США изготовил 3D-маски и раздал больницам - ФОТО

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Проживающий в городе Хьюстон, штат Техас, США, Бабек Гусейнли напечатал на 3D принтере медицинские маски и раздал их местным больницам и центрам скорой помощи.

Как сообщает местное бюро Report, на первом этапе проекта наш соотечественник изготовил 40 пластиковых защитных масок для лица и для рта.

В США, где широко распространена пандемия, особенно остро наблюдается нехватка медицинских масок. Поэтому Б.Гусейнли связался с больницами и приступил к реализации проекта. Через интернет он связался с волонтерами, имеющими 3D принтеры, проект успешно продолжается и в течение месяца будет изготовлено в общей сложности 150 медицинских масок.

Маски, добровольно изготовленные Б.Гусейнли, были одобрены медицинскими работниками больниц.

Азербайджанец Бабек Гусейнли работает финансовым менеджером в международной нефтяной компании Hess Corporation в Техасе.

Вусаля Аббасова