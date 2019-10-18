​Азербайджанец стал заместителем генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, Рябошапка подписал соответствующий приказ 18 октября.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 г по июль 2014 г Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 г назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 г — заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016 г назначен прокурором АРК.