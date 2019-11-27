Азербайджан участвует в XII Международном экономическом форуме "Каспийский диалог-2019"

В Москве в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН проходит XII Международный экономический форум "Каспийский диалог-2019".

Как передаёт российское бюро Report, МЭФ "Каспийский диалог" проводится ежегодно при поддержке и при активном участии МИД России, Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Россотрудничества, Ростуризма, РАН и ТПП России.

Отметим, что в работе Форума участвуют представители нефтяной госкомпании Азербайджана SOCAR, сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также руководители и эксперты органов власти, нефтегазовых компаний, научных учреждений, инновационных организаций и отраслевых союзов других прикаспийских государств.

Цель Форума – развитие международного сотрудничества в исследовании, оценке и освоении ресурсов Каспийского моря, мониторинге и совместном преодолении природных, техногенных и геологических рисков, а также поиск путей по сохранению и воспроизводству биологических ресурсов Каспия.