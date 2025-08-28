    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 18:01
    Азербайджанец стал жертвой ракетного обстрела Киева

    Одной из жертв ракетных ударов российской армии по Киеву 28 августа оказался азербайджанец.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, из-под завалов пятиэтажного дома в Харьковском районе украинской столицы извлечено тело азербайджанца.

    Погибшим в результате ракетных ударов оказался уроженец Баку, 60-летний Закиев Рамиз.

