​Азербайджанцы приняли участие в обсуждениях, связанных с защитой прав этнических народностей Украины

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Ассамблея национальностей Украины совместно с Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) провела заседание с участием представителей проживающих в Николаеве этнических меньшинств.

Как сообщили Report в ОКАУ, тема заседания была посвящена роли этнических народностей в формировании государственной и политической элиты в Украине.

На обсуждениях, прошедших с участием лидеров национальных меньшинств, правозащитников и местных депутатов, также отметили важность единства этнических народностей в борьбе с ксенофобией и этническим пристрастием.

По словам руководителя ассамблеи и председателя ОКАУ Ровшана Тагиева, этнические народности должны до конца защищать свои права: "В случае каких-либо связанных с этим нежелательных инцидентов перед политической властью непременно нужно поставить требование и воспользоваться своими правами перед судами".

Р.Тагиев также заявил о недопустимости разделения людей по национальным признакам: "Сами же представители этнических народностей должны интегрировать в украинское общество".

Было отмечено, что Ассамблея национальностей Украины будет проводить работу и впредь, обеспечивать единство представителей всех народностей Украины и защищать их законные права и интересы.