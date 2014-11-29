Азербайджан выделил БАПОР средства для оказания помощи сектору Газа

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана выделило Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) средства в размере 632 тыс. долларов США, которые пойдут на оказание помощи палестинским беженцам в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БАПОР. Средства, переданные Агентством международного развития Азербайджана (AIDA), пойдут на предоставление продовольствия, услуг водоснабжения и канализации для более чем 30 000 перемещенных лиц, временно проживающих в 18 школах БАПОР, оказание психологически-социальной поддержки, особенно для детей, и денежные гранты на аренду жилья для бездомных.

Глава БАПОР Пьер Крэхенбюль поблагодарил Азербайджан за поддержку, отметив, что Азербайджан выделяет средства БАПОР впервые.

"Это будет полезно не только Газе, мы глубоко благодарны за это, но это также позволит нам исследовать пути для более тесного сотрудничества с Азербайджаном в пользу палестинских беженцев", - добавил П.Крэхенбюль.

БАПОР - агентство Организации Объединенных Наций, учрежденное Генеральной Ассамблеей в 1949 году и уполномоченное предоставлять помощь и защиту около 5 миллионам зарегистрированных палестинских беженцев. Ее миссия заключается в оказании помощи палестинским беженцам в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу и в секторе Газа.

Напомним, ранее посол посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Керим заявил Report, что Азербайджан оказал Палестине гуманитарную помощь в размере 500 тысяч манатов.