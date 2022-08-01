Азербайджан разрешил въезд гражданам Молдовы с "просроченными" паспортами

В список стран, которые разрешают въезд гражданам Молдовы с «просроченными» паспортами входит и Азербайджан

В список стран, которые разрешают въезд гражданам Молдовы с "просроченными" паспортами входит и Азербайджан

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ.

По данным ведомства, в список в который помимо нашей страны входили Латвия, Израиль, Россия, Эстония, Хорватия; Ирландия, Украина, Литва, Сербия, Грузия, Португалия, Словакия, Туркменистан и Армения, прибавились еще 3 - Италия, Беларусь и Канада.

Эти страны признали решение правительства Молдовы о продлении срока действия паспортов своих граждан с 1 января 2020 года до 30 декабря 2022 года.

Если целью визита является решение иммиграционных вопросов, таких как продление разрешения на работу в Канаде, эта страна также может продлить срок действия просроченных молдавских паспортов до 30 июня 2023 года.