    Азербайджан и Украина обсудили новый этап энергосотрудничества

    • 30 сентября, 2025
    • 15:59
    Азербайджан и Украина обсудили новый этап энергосотрудничества

    В Киеве состоялся круглый стол на тему "Азербайджан - Украина: Новые возможности партнерства в области гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и возобновляемой энергетики".

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, целью мероприятия стало открытие нового этапа стратегического энергетического сотрудничества между двумя странами.

    В мероприятии, организованном по инициативе ООО "Азербайджано-Украинская энергетическая ассоциация" приняли участие деятели энергетического сектора обеих стран, научные институты, энергетические компании, члены дипломатического корпуса и независимые эксперты. Азербайджанская сторона присоединилась к заседанию в онлайн-формате.

    В мероприятии также принял участие советник посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев также присоединился к мероприятию в формате онлайн.

    Выступившие на мероприятии заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде, депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк и др выступающие высоко оценили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

    Украина Азербайджан энергетика энергосотрудничество
    Kiyevdə Azərbaycanla Ukrayna arasında strateji enerji əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə edilib
    Roundtable in Kyiv highlights Azerbaijan‑Ukraine energy cooperation

