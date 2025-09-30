Азербайджан и Украина обсудили новый этап энергосотрудничества

В Киеве состоялся круглый стол на тему "Азербайджан - Украина: Новые возможности партнерства в области гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и возобновляемой энергетики".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, целью мероприятия стало открытие нового этапа стратегического энергетического сотрудничества между двумя странами.

В мероприятии, организованном по инициативе ООО "Азербайджано-Украинская энергетическая ассоциация" приняли участие деятели энергетического сектора обеих стран, научные институты, энергетические компании, члены дипломатического корпуса и независимые эксперты. Азербайджанская сторона присоединилась к заседанию в онлайн-формате.

В мероприятии также принял участие советник посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев также присоединился к мероприятию в формате онлайн.

Выступившие на мероприятии заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде, депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк и др выступающие высоко оценили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.