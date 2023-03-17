О нас

Азад Сафаров: Номинация на Оскар - прекрасная возможность привлечь внимание к происходящему в Украине

Азад Сафаров: Номинация на Оскар - прекрасная возможность привлечь внимание к происходящему в Украине Украинский режиссер азербайджанского происхождения Азад Сафаров, документальный фильм которого был номинирован на премию "Оскар", говорит, что это стало прекрасной возможностью еще раз привлечь внимание к событиям, происходящим в Украине.
Другие страны
17 марта 2023 г. 19:10
Азад Сафаров: Номинация на Оскар - прекрасная возможность привлечь внимание к происходящему в Украине

Украинский режиссер азербайджанского происхождения Азад Сафаров, документальный фильм которого был номинирован на премию "Оскар", говорит, что это стало прекрасной возможностью еще раз привлечь внимание к событиям, происходящим в Украине.

Как передает Report, в своем интервью УНИАН Сафаров отметил, что Оскар для него "не конец пути, а трамплин".

Фильм "Дом из осколков", который рассказывает о детях, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны в Украине и аннексии Крыма еще в 2014 году, объективно представляет ситуацию через рассказы детей.

"Тот факт, что фильм был снят датским режиссером Симоном Леренгом Вильмонтом, дает оценку беспристрастности. Это то, что помогает поверить в этот фильм и в то, что русские виноваты в этой войне", - сказал в интервью Сафаров.

Он также добавил, что от войны в Украине страдают не только сами украинцы, но и люди различных национальностей: "Я страдаю из-за войны так же, как и все остальные люди в Украине".

По его словам, в ближайшее время ожидать новых подобных фильмов не стоит: "Мы открыли благотворительный фонд, где оказываем психологическую и гуманитарную помощь детям, и уже помогли тысячам семей. Мы отложили свои планы, чтобы сконцентрироваться на помощи", - сказал Азад Сафаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad Səfərov: “Oskar”a namizəd olmaq Ukraynada baş verənlərə diqqət çəkmək üçün əla fürsətdir”

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi