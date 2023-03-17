Азад Сафаров: Номинация на Оскар - прекрасная возможность привлечь внимание к происходящему в Украине

Украинский режиссер азербайджанского происхождения Азад Сафаров, документальный фильм которого был номинирован на премию "Оскар", говорит, что это стало прекрасной возможностью еще раз привлечь внимание к событиям, происходящим в Украине.

Украинский режиссер азербайджанского происхождения Азад Сафаров, документальный фильм которого был номинирован на премию "Оскар", говорит, что это стало прекрасной возможностью еще раз привлечь внимание к событиям, происходящим в Украине.

Как передает Report, в своем интервью УНИАН Сафаров отметил, что Оскар для него "не конец пути, а трамплин".

Фильм "Дом из осколков", который рассказывает о детях, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны в Украине и аннексии Крыма еще в 2014 году, объективно представляет ситуацию через рассказы детей.

"Тот факт, что фильм был снят датским режиссером Симоном Леренгом Вильмонтом, дает оценку беспристрастности. Это то, что помогает поверить в этот фильм и в то, что русские виноваты в этой войне", - сказал в интервью Сафаров.

Он также добавил, что от войны в Украине страдают не только сами украинцы, но и люди различных национальностей: "Я страдаю из-за войны так же, как и все остальные люди в Украине".

По его словам, в ближайшее время ожидать новых подобных фильмов не стоит: "Мы открыли благотворительный фонд, где оказываем психологическую и гуманитарную помощь детям, и уже помогли тысячам семей. Мы отложили свои планы, чтобы сконцентрироваться на помощи", - сказал Азад Сафаров.