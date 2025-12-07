Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Axios: Уиткофф организует секретную встречу между Израилем и Катаром

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 22:50
    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет в Нью-Йорке секретную встречу между представителями Израиля и Катара для нормализации отношений между двумя странами.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на два источника сообщил портал Axios.

    По его данным, израильскую делегацию возглавит глава разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным официальным лицом.

    Как подчеркивает Axios, встреча в Нью-Йорке, вероятно, будет посвящена ситуации в секторе Газа и разоружению радикального палестинского движения ХАМАС.

