Axios: Турция направит экспертов для возвращения из Газы тел погибших заложников

Турция и другие страны направят в сектор Газа экспертов для помощи в возвращении останков погибших заложников.

Как передает Report, об этом корреспондент портала Axios Барак Равид написал в соцсети Х со ссылкой на двух чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.

По их данным, палестинское радикальное движение ХАМАС пока не нарушило соглашение о возвращении тел.

"Они заявили, что в Газе нет тяжелой техники, необходимой для таких поисковых работ. ХАМАС практически невозможно добраться до всех погибших заложников", - сказал один из чиновников.

США, как указывает журналист, предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая может привести к обнаружению тел заложников.

Ранее радикалы передали Международному комитету Красного Креста тела еще двух заложников. Всего движение вернуло тела 10 человек, однако в секторе Газа остаются тела еще 19 заложников. Военное крыло ХАМАС заявило, что вернуло Израилю всех живых заложников, а также тела всех погибших, "до которых смогли добраться".

"Для извлечения и вывоза оставшихся тел требуются значительные усилия и специальное оборудование. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - привело агентство AFP заявление группировки.