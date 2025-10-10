Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

    • 10 октября, 2025
    • 22:49
    Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

    Президент США Дональд Трамп планирует, что во время его поездки в Египет на следующей неделе в этой стране состоится встреча с участием лидеров ряда государств по урегулированию конфликта в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    Как отмечается в публикации, "президент Трамп планирует провести саммит с участием мировых лидеров по Газе во время визита в Египет на следующей неделе". По словам источников, "ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, предположительно, участвовать не будет. Организацией встречи занимается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Источники из числа должностных лиц США отметили, что "Трамп планирует посетить саммит". Встреча может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.

