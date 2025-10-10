Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

Президент США Дональд Трамп планирует, что во время его поездки в Египет на следующей неделе в этой стране состоится встреча с участием лидеров ряда государств по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "президент Трамп планирует провести саммит с участием мировых лидеров по Газе во время визита в Египет на следующей неделе". По словам источников, "ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, предположительно, участвовать не будет. Организацией встречи занимается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Источники из числа должностных лиц США отметили, что "Трамп планирует посетить саммит". Встреча может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.